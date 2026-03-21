مخاوف في اليابان من نقص ورق المرحاض بسبب فوبيا حرب إيران

كتب : وكالات

10:06 م 21/03/2026

ارتفاع أسعار ورق المرحاض

أبدى بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في اليابان مخاوفهم بشأن احتمال ارتفاع أسعار ورق المرحاض على خلفية تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
وفيما دعت الحكومة اليابانية مواطنيها إلى عدم شراء ورق المرحاض بكثرة، كما حدث خلال أزمة النفط عام 1973 وجائحة فيروس "كورونا"، وفق "العربية بيزنس".

وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في بيان: "وفقا لجمعية مصنعي ورق التواليت المنزلي في اليابان، يتم إنتاج جميع ورق المرحاض تقريبا محليا، والمواد الخام المستخدمة في إنتاجه هي ورق النفايات واللب الذي يتم جمعه محليا".

ولفتت الوزارة إلى أنه "لا يوجد اعتماد يذكر على الشرق الأوسط، وبالتالي فإن الإنتاج لا يتأثر بشكل مباشر".

كما أكدت السلطات وجود قدرة على زيادة الإنتاج. وجاء في بيان الوزارة: "نرجو منكم اتخاذ قرارات مدروسة بناء على معلومات موثوقة".

وغالبا ما تربط أزمة النفط عام 1973 في اليابان بنقص ورق المرحاض، حيث انتشرت شائعات عن نقص محتمل آنذاك، مما دفع المستهلكين إلى شرائه بكميات كبيرة وتخزينه.
وقد تكرر وضع مماثل خلال جائحة فيروس "كورونا".

