ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية القبض على شاب يبلغ من العمر 20 عامًا، لاتهامه بإنهاء حياة والدته و5 من أشقائه داخل منزل الأسرة بمنطقة كرموز، غرب المحافظة، في واقعة مأساوية.

هوية الضحايا وتحريات المباحث

كشفت التحريات الأولية أن الضحايا هم والدة المتهم و5 من أشقائه، بينهم 3 ذكور وأنثيان، وجميعهم قُصّر لم تتجاوز أعمارهم 18 عامًا.

وتبين أن الجريمة وقعت داخل مسكن الأسرة بأحد المشروعات السكنية في نطاق منطقة كرموز، حيث انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ لفحصه وجمع الأدلة الجنائية.

محاولة انتحار المتهم

وأفادت شهادات شهود العيان بأن المتهم حاول إنهاء حياته عقب ارتكاب الجريمة، بإلقاء نفسه من أعلى العقار محل الواقعة، إلا أن تدخل الأهالي حال دون ذلك، حيث تمكنوا من السيطرة عليه وتقييد حركته حتى وصول قوات الشرطة التي تسلمته.

الإجراءات القانونية والتحقيقات

تم تحرير محضر بالواقعة، وبدأت جهات التحقيق المختصة استجواب المتهم للوقوف على الدوافع الحقيقية لارتكاب الجريمة، مع تكليف إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات اللازمة حول حالته النفسية.

كما تم انتداب الطب الشرعي لفحص جثامين الضحايا وتحديد أسباب الوفاة.