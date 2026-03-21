نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسئول أمريكي ومصدر مطلع قولهما إن إدارة الرئيس دونالد ترامب بدأت مناقشات أولية بعد ثلاثة أسابيع من الحرب حول المرحلة التالية وكيف يمكن أن تبدو محادثات السلام مع إيران.

ويأتي ذلك بعدما صرّح الرئيس ترامب أمس الجمعة بأنه يدرس "إنهاء" الحرب، على الرغم من أن مسؤولين أمريكيين قالوا إن التوقعات تشير إلى استمرار القتال لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع إضافية.

المطالب الأمريكية لإنهاء حرب إيران

وأشار المصدر إلى أن مبعوثي ترامب، جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، يشاركان في المناقشات حول الدبلوماسية المحتملة، لافتاً إلى أن أي اتفاق لإنهاء الحرب سيحتاج إلى أن يشمل إعادة فتح مضيق هرمز، ومعالجة مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، وكذلك إبرام اتفاق طويل الأجل بشأن البرنامج النووي الإيراني والصواريخ الباليستية ودعم الوكلاء في المنطقة.

وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة تريد من إيران الالتزام بستة بنود، وهي أنه لا يوجد برنامج صواريخ لمدة خمس سنوات، وكذلك انعدام تخصيب اليورانيوم، بجانب إيقاف تشغيل المفاعلات في منشآت نطنز وأصفهان وفوردو النووية التي قصفتها الولايات المتحدة وإسرائيل العام الماضي.

وأفاد أن البند الرابع يتضمن بروتوكولات مراقبة خارجية صارمة حول إنشاء واستخدام أجهزة الطرد المركزي والآلات ذات الصلة التي يمكن أن تساهم في تطوير برنامج للأسلحة النووية، أما البند الخامس فيتمثل في معاهدات الحد من التسلح مع دول المنطقة والتي تتضمن حداً أقصى للصواريخ لا يتجاوز 1000 صاروخ، أما البند الأخير فهو: لا تمويل للجماعات الوكيلة مثل حزب الله في لبنان، أو الحوثيين في اليمن، أو حماس في غزة.

مطالب إيران للتفاوض مع الولايات المتحدة

قال مسؤول أمريكي يعتقد أن الإيرانيين سيجلسون إلى طاولة المفاوضات، مشيرا إلى أن المطالب الإيرانية تشمل وقف إطلاق النار، وضمانات بعدم استئناف الحرب في المستقبل، والتعويضات.

وأشارت المصارد إلى أن إيران رفضت مراراً وتكراراً العديد من تلك المطالب في الماضي، وفي هذا السياق صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لنظيره الهندي يوم السبت بأن تطبيع الوضع في مضيق هرمز يتطلب من الولايات المتحدة وإسرائيل وقف مهاجمة إيران والالتزام بعدم استئناف الهجمات في المستقبل، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية.

وأوضح مسئول آخر في تصريحاته لـ"أكسيوس"، أنه قد يكون هناك مجال للتفاوض بشأن إعادة الأصول المجمدة إلى إيران، مضيفاً: "يسمونها تعويضات، ربما نسميها إعادة الأموال المجمدة، هناك العديد من الطرق المختلفة التي يمكننا من خلالها صياغة الكلمات بحيث تحل سياسياً ما يحتاجون إلى حله، ولتطوير توافق في نظامهم".

وتابع: "هذا هو فن صياغة الكلمات. علينا أولاً أن نصل إلى مرحلة وجود مشكلة عالية الجودة في صياغة الكلمات".