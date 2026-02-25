إعلان

رجل الأعمال المتهم بالاعتداء على فرد أمن بكمبوند التجمع: لم أستعرض القوة والواقعة مشاجرة

كتب : أحمد عادل

02:42 م 25/02/2026

لحظة اعتداء شخص على فرد أمن داخل كمبوند بالتجمع ال

رجل الأعمال المتهم بالاعتداء على فرد أمن بكمبوند التجمع: لم أستعرض القوة والواقعة مشاجرة

أنكر رجل الأعمال المتهم بالاعتداء على فرد أمن داخل كمبوند شهير بالتجمع، الاتهامات المنسوبة إليه أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة.

كما أنكر المتهم أمام المحكمة تهمة إتلاف جهاز اللاسلكي الخاص بالمجني عليه والمملوك لشركة الأمن، وأكد أنه لم يستعرض القوة أو يمارس البلطجة على المجني عليه.

وتابع المتهم قائلاً: "أنا لم أستعرض القوة، الواقعة عبارة عن مشاجرة بيني وبين فرد الأمن".

محاكمة رجل الأعمال بالاعتداء على فرد أمن بالتجمع

كانت النيابة قد تلقت بلاغًا من المجني عليه بتعرضه للسب والضرب وإتلاف جهاز الاتصال اللاسلكي أثناء عمله، ما أدى إلى إصابته بسحجات وكدمات في الكتف والرأس وأسفل العين اليمنى، وفق التقرير الطبي.

وباستجواب المتهم، أقر بارتكاب الواقعة نتيجة خلافات سابقة، فوجهت له النيابة اتهامات استعراض القوة، والتلويح بالعنف، والضرب، والإتلاف، وأمرت بحبسه احتياطيًا، مع طلب التقرير الطبي النهائي وإجراء المعاينة اللازمة لمحل الواقعة.

