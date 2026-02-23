الداخلية تضبط 2 مليون قطعة ألعاب نارية بحوزة تاجر بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة المنوفية لقيامه بالاتجار بالألعاب النارية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار بالألعاب النارية وحيازتها غير القانونية.

ضبط 2 مليون قطعة ألعاب نارية

وبحوزة المتهم ضبطت نحو 2 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام. وبمواجهته اعترف بحيازتها بقصد الاتجار، وأفاد بأنه تحصّل عليها من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القليوبية، مقيد الحرية على ذمة قضية مماثلة.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.