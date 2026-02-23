إعلان

الأمن يكشف ملابسات فيديو تعدي أم على طفلتها بسوهاج

كتب : علاء عمران

03:27 م 23/02/2026 تعديل في 03:29 م

فيديو تعدي أم على طفلتها

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تعدي إحدى السيدات على طفلة بالضرب في سوهاج. وتمكن رجال الأمن من تحديد السيدة الظاهرة في المقطع، وهي مقيمة بدائرة قسم شرطة أول سوهاج، وتبين أن الطفلة المرافقة لها هي نجلتها البالغة من العمر 4 سنوات.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين إن السيدة أوضحت أن التعدي جاء في إطار تأديب الطفلة بعد عبثها بأحد أعمدة الإنارة بالطريق العام.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وزارة الداخلية سوهاج طفلة شرطة أول سوهاج

