كتب ـ رمضان يونس:

أصدرت الدائرة "11" جنايات الجيزة، برئاسة المستشار طارق محمد عبد الوهاب، حكمًا رادع ضد طالبين وعامل في واقعة اتهامهم بضرب "طالب الجيزة" بالسنج في شارع خوفو إثر مشادة كلامية وقعت بينهم.

وتضمن منطوق الحكم الصادر من محكمة الجنايات، أولا؛ حكمت المحكمة حضوريا للمتهم الثاني وغيابيا للأول والثالث بمعاقبة "ع.ه"، و"ا.م" بالسجن 3 سنوات عما أسند إليهما من تهمتي الضرب وحيازة سلاح.

وعاقبة المحكمة المتهم "س.ط"، بالحبس مع الشغل سنة واحدة عما أسند إليه من تهمتي الضرب وحيازة السلاح، وبرأت المحكمة المتهمين جميعًا من تهمة استعراض القوة.

عُقدت هيئة الدائرة برئاسة المستشار طارق محمد عبد الوهاب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل فاروق إسماعيل و سمير صلاح الدين محمد و أحمد عبد العاطي الشافي، بحضور وكيل النائب العام حسن ممدوح الكومي وأمانة سر أيمن عبد اللطيف وهاني حمودة.

وذكرت النيابة العامة في القضية رقم 11395 لسنة 2025 جنايات قسم الجيزة والمقيدة برقم 74 سنة 2025 كلى جنوب الجيزة، أن المتهمين "ع. ه" طالب و " س. ط" طالب ، و "أ.ن" عامل، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد المجنى عليه" على فاروق"، وقاطني منطقة شارع خوفو وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى المادي بهم والتأثير في إرادتهم وكان من شأن ذلك الفعل و إلقاء الرعب في نفسيهما وتكدير أمنهم وسلامتهم وتعريض سلامتهم للخطر حال كونهم مشهرين أسلحة بيضاء في وجهه المجنى عليه.

وتابعت النيابة العامة أن المتهمين ضربوا المجني عليه "على فاروق" عمدًا على أثر مشادة كلامية فيما بينهم وذلك بأن كالوا له عدة ضربات بأنحاء متفرقة بالجسد مستخدمين أسلحة بيضاء "كذلك"، فأحدثوا إصاباته الثابتة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جراؤها عاهة مستديمة يستحيل برونها تقدر بنسبة 10% على النحو المبين بالتحقيقات .

ونسبت النيابةالعامةللمتهمين، تهمة حيازة و إحراز سلاح أبيض "كذلك" دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية وذلك على النحو المبين بالأوراق.

واستمعت النيابة العامة لأقوال المجني عليه "علي" طالب والذي أكد أنه على أثر مشادة كلامية فيما بينه وبين المتهم الأول " ع.ه" تفاجيء بتعدى المتهمين الثلاثة عليه بالضرب مستخدمين أسلحة بيضاء "كذلك" أحدث له عاهة مستديمة تقدر نسبتها 10% وعزى قصدهم ضربة و إحداث إصابته.

وفق أوراق الدعوى فإن تحريات البحث الجنائي أكدت قيام المتهمين بارتكاب واقعة ضرب المجني عليه بالسلاح على إثر مشادة كلامية حدثت فيما بينهم وذلك بأن قاموا بالتعدي على المجنى.

وذكرت التحريات أن المتهمين الثلاثة قاموا بأعمال بلطجة واستعراض قوة قبل المواطنين بالطريق العام و المجنى عليه.

وأحال المستشار أسامة أبو الخير المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة والتي أصدرت حكما رادعا بحق المتهمين.