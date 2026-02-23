إعلان

وزارة الداخلية توضح سبب تغيب طالب بالقاهرة: لا شبهة جنائية

كتب : أحمد أبو النجا

02:59 م 23/02/2026

طالب يعود لمنزله بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مصحوب بصورة تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تغيب طالب عقب خروجه من مسكنه بالقاهرة.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين، إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 20/1/2026، قد تبلغ قسم شرطة المرج من أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم – بغياب نجله الطالب، ولم يتهم أو يشتبه في غيابه جنائيًا.

وزارة الداخلية توضح سبب تغيب طالب بالقاهرة

وبتاريخ 5/2/2026، حضرت شقيقة والد الطالب المتغيب (القائمة على النشر) برفقة نجل شقيقها المُبلغ بغيابه، وقررت عودته للمنزل دون أن يتعرض لأي مكروه، وبسؤاله علل غيابه بوجود خلافات عائلية، ونفى تعرضه لأي أذى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينه.

