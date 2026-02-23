وزارة الداخلية توضح سبب تغيب طالب بالقاهرة: لا شبهة جنائية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مصحوب بصورة تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تغيب طالب عقب خروجه من مسكنه بالقاهرة.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين، إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 20/1/2026، قد تبلغ قسم شرطة المرج من أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم – بغياب نجله الطالب، ولم يتهم أو يشتبه في غيابه جنائيًا.

وزارة الداخلية توضح سبب تغيب طالب بالقاهرة

وبتاريخ 5/2/2026، حضرت شقيقة والد الطالب المتغيب (القائمة على النشر) برفقة نجل شقيقها المُبلغ بغيابه، وقررت عودته للمنزل دون أن يتعرض لأي مكروه، وبسؤاله علل غيابه بوجود خلافات عائلية، ونفى تعرضه لأي أذى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينه.

