واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وضبط الأسواق، من خلال حملات مكبرة على المخابز والأسواق التموينية، وأسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط أكثر من 14 طن دقيق (أبيض وبلدي مدعم) بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة، في إطار التصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي نفس السياق، واصلت الأجهزة جهودها لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي، وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط قضايا إتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة تتجاوز 10 ملايين جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع المضبوطة.

