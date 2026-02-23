أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 173 لسنة 2026، بشأن الإذن لـ20 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وتضمنت المادة الأولى من القرار الإذن للمواطنين الواردة أسماؤهم في البيان المرفق بالتجنس بالجنسيات الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية، حيث شملت الجنسيات الهولندية، والنمساوية، وجمهورية الصين الشعبية، والسعودية، والكويتية، والعمانية، والألمانية، والليتوانية.

تجنس 20 مواطنًا بجنسيات أجنبية

وصدر القرار استنادًا إلى أحكام الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الخاص بتفويض الاختصاصات.

ونصت المادة الثانية على نشر القرار في الوقائع المصرية، وصدر في 26 يناير 2026، بتوقيع المفوض بالتوقيع مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير.