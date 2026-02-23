إعلان

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو ترويج المخدرات في أحد شوارع الإسكندرية

كتب : محمد الصاوي

07:24 م 23/02/2026

متهمين

كشفت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن التضرر من قيام أحد الأشخاص بترويج المواد المخدرة بمنطقة اللبان بالإسكندرية.

تحريات أجهزة الأمن، أكدت بالفحص أن مقطع الفيديو المتداول، جرى تصويره خلال شهر يونيو 2025 بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة اللبان بالإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات، ألقت القوات القبض على الشخصين الظاهرين بالمقطع عاطلين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة اللبان، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه و ضبط أحدهما وبحوزته كمية من مخدرى "الهيروين الآيس" وتم عرضه على النيابة العامة التى قررت حبسه على ذمة التحقيقات "مازال قيد الحبس".

حيث جرى إيداع المتهم الآخر داخل مصحة "لعلاج الإدمان" بمعرفة شقيقته ربة منزل لعلاجه من تعاطى المواد المخدرة.

