إعلان

بسبب غزة والضفة.. إسبانيا تُهاجم إسرائيل وتنتقد "تخاذل" الاتحاد الأوروبي

كتب- مصطفى الشاعر:

07:20 م 23/02/2026

وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، هجوما حادا على ممارسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن عمليات "القتل لا تزال مستمرة" في قطاع غزة، تزامنا مع استمرار احتجاز المساعدات الإنسانية عند المعابر.

أدوات ضغط أوروبية

وشدد ألباريس، اليوم الإثنين، في حديثه عبر منصة "إكس" على ضرورة تحرك الاتحاد الأوروبي، قائلا: "لدى الاتحاد أدوات يجب استخدامها ضد حكومة إسرائيل"، معتبرا أن الوضع في الشرق الأوسط بات يثير القلق بشكل غير مسبوق، ويتطلب تدخلا حاسما لوقف الانتهاكات.

وانتقد الوزير الإسباني ما وصفه بـ "الصمت غير المفهوم" من جانب الاتحاد الأوروبي حيال ما يحدث في الضفة الغربية ومحاولات تهجير الفلسطينيين، محذّرا من أن استمرار هذا الموقف يمنح غطاءً لمزيد من التصعيد.

خرق اتفاق أكتوبر

ميدانيا، كشف مركز غزة لحقوق الإنسان عن "إحصائية صادمة"، مؤكدا مقتل 642 فلسطينيا منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025. وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل خرق الاتفاق يوميا عبر عمليات قتل ممنهجة.

وأوضح المركز الحقوقي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت معدل 13.5 خرقا يوميا على مدار الـ 133 يوما الماضية، مؤكدا أن هذا المسار الثابت يهدف إلى إفراغ اتفاق الهدنة من مضمونه وتحويله إلى غطاء لاستمرار العدوان.

وتضع هذه التصريحات الإسبانية "الجريئة" الاتحاد الأوروبي أمام اختبار حقيقي لمبادئه، في وقت تزداد فيه الضغوط الدولية لكسر حالة الصمت تجاه "الممارسات الإسرائيلية"، وسط مخاوف من أن يؤدي انهيار اتفاق وقف إطلاق النار إلى انفجار شامل يُطيح بما تبقى من آمال الاستقرار في المنطقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خوسيه مانويل ألباريس إسبانيا إسرائيل غزة الخارجية الإسبانية الضفة الغربية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"ملابس باهتة وجروح مفتوحة".. هكذا صَنع فريق "صحاب الأرض" واقع حرب غزة
دراما و تليفزيون

"ملابس باهتة وجروح مفتوحة".. هكذا صَنع فريق "صحاب الأرض" واقع حرب غزة
ترامب عن حكم المحكمة العليا الأمريكية: "سخيف" وسيجعل الصين أغنى
شئون عربية و دولية

ترامب عن حكم المحكمة العليا الأمريكية: "سخيف" وسيجعل الصين أغنى
الأرصاد تحذر من أجواء باردة ورياح قوية محملة بالأتربة
أخبار مصر

الأرصاد تحذر من أجواء باردة ورياح قوية محملة بالأتربة
أزمة حدودية متجددة.. ماذا يحدث بين الكويت والعراق؟
شئون عربية و دولية

أزمة حدودية متجددة.. ماذا يحدث بين الكويت والعراق؟
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يعكس اتجاهه ويرتفع بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
رسميا.. تخفيض 50% من رسوم تراخيص المحال العامة بالقاهرة: كيف تستفيد؟
موجة التقلبات الجوية.. نصائح عاجلة من "تغير المناخ" للمزارعين
محامية أسماء جلال تكشف مفاجأة عن كواليس مشاركتها في "رامز ليفل الوحش"