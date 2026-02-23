شن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، هجوما حادا على ممارسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن عمليات "القتل لا تزال مستمرة" في قطاع غزة، تزامنا مع استمرار احتجاز المساعدات الإنسانية عند المعابر.

أدوات ضغط أوروبية

وشدد ألباريس، اليوم الإثنين، في حديثه عبر منصة "إكس" على ضرورة تحرك الاتحاد الأوروبي، قائلا: "لدى الاتحاد أدوات يجب استخدامها ضد حكومة إسرائيل"، معتبرا أن الوضع في الشرق الأوسط بات يثير القلق بشكل غير مسبوق، ويتطلب تدخلا حاسما لوقف الانتهاكات.

وانتقد الوزير الإسباني ما وصفه بـ "الصمت غير المفهوم" من جانب الاتحاد الأوروبي حيال ما يحدث في الضفة الغربية ومحاولات تهجير الفلسطينيين، محذّرا من أن استمرار هذا الموقف يمنح غطاءً لمزيد من التصعيد.

خرق اتفاق أكتوبر

ميدانيا، كشف مركز غزة لحقوق الإنسان عن "إحصائية صادمة"، مؤكدا مقتل 642 فلسطينيا منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025. وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل خرق الاتفاق يوميا عبر عمليات قتل ممنهجة.

وأوضح المركز الحقوقي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت معدل 13.5 خرقا يوميا على مدار الـ 133 يوما الماضية، مؤكدا أن هذا المسار الثابت يهدف إلى إفراغ اتفاق الهدنة من مضمونه وتحويله إلى غطاء لاستمرار العدوان.

وتضع هذه التصريحات الإسبانية "الجريئة" الاتحاد الأوروبي أمام اختبار حقيقي لمبادئه، في وقت تزداد فيه الضغوط الدولية لكسر حالة الصمت تجاه "الممارسات الإسرائيلية"، وسط مخاوف من أن يؤدي انهيار اتفاق وقف إطلاق النار إلى انفجار شامل يُطيح بما تبقى من آمال الاستقرار في المنطقة.