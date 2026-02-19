إعلان

مكياج وقص شعر.. كواليس "فخ" الأب للانتقام من حبيب ابنته بمنشأة القناطر

كتب : محمد شعبان

11:28 م 19/02/2026

مديرية أمن الجيزة

لم يعلم طالب أن دعوة إنهاء الخلاف وفتح صفحة جديدة مع والد حبيبته هي في الحقيقة تذكرة ذهاب لليلة لن يمحوها الزمن من ذاكرته. في مركز منشأة القناطر شمال الجيزة تحولت قصة حب مراهقة إلى مشهد انتقامي بشع، أبطاله أب تجرد من الحكمة، وضحية سقط في فخ اللقاء الأخير.

بدأت الواقعة حين استدرج الأب الشاب الضحية إلى مكان بعيدا عن الأعين. هناك، لم يجد الطالب كلمات العتاب أو التفاهم التي انتظرها، بل وجد بلطجة واستعراض قوة. استعان الأب بصديق له، وقيدا الشاب رغبة في الانتقام.

أول تحرك حكومي بعد حادث محور 30 يونيو جنوب بورسعيد.. 10 عمال ماتوا صائمين

لكن الانتقام لم يكن بالضرب فقط؛ فقد أراد الأب كسر هيبة الشاب وإذلاله أمام نفسه أولاً. قص المتهمان شعر الطالب ثم وضعا مساحيق تجميل (مكياج) على وجهه في وضع مهين، وأخرجا هواتفهما لتوثيق هذه اللحظات بالصور والفيديو، لتكون سلاحا يهددان به كرامته إذا حاول الاقتراب من الفتاة مرة أخرى.

انتصار الأب الوهمي لم يدم طويلاً؛ فأجهزة الأمن بالجيزة كانت بالمرصاد. عقب إبلاغ بالواقعة، نجحت التحريات في تحديد هوية المتهمين وإلقاء القبض عليهما. وبمواجهتهما، انكشفت تفاصيل الجريمة التي بدأت بدوافع حماية الشرف وانتهت بجريمة بلطجة واحتجاز.

