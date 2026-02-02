حادث ببورسعيد.. سائق أجرة يصطدم بملاكي ويهرب| فيديو

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة أجرة بالاصطدام بسيارة ملاكي وفراره ببورسعيد.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، إنه بتاريخ 28 يناير الماضي، تبلغ لقسم شرطة المناخ ببورسعيد من أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة العرب – بتضرره من قيام قائد سيارة أجرة بالاصطدام بسيارته وإحداث تلفيات بها، ثم فراره عقب ذلك.

أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة في مقطع الفيديو – والتي تبين أنها منتهية التراخيص – وقائدها وقت ارتكاب الواقعة، وهو مقيم بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بالواقعة وعلل هروبه بعدم حمله رخصة قيادة وانتهاء تراخيص السيارة.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

