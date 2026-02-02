إعلان

حادث ببورسعيد.. سائق أجرة يصطدم بملاكي ويهرب| فيديو

كتب : علاء عمران

01:12 م 02/02/2026

المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة أجرة بالاصطدام بسيارة ملاكي وفراره ببورسعيد.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، إنه بتاريخ 28 يناير الماضي، تبلغ لقسم شرطة المناخ ببورسعيد من أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة العرب – بتضرره من قيام قائد سيارة أجرة بالاصطدام بسيارته وإحداث تلفيات بها، ثم فراره عقب ذلك.

أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة في مقطع الفيديو – والتي تبين أنها منتهية التراخيص – وقائدها وقت ارتكاب الواقعة، وهو مقيم بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بالواقعة وعلل هروبه بعدم حمله رخصة قيادة وانتهاء تراخيص السيارة.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

