ضبط قائد "توك توك" بالإسكندرية لتعديه على سائق سيارة ملاكي

كتب : علاء عمران

02:29 م 18/02/2026

كشفت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، الأربعاء، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية، تضمن تعدي قائد مركبة "توك توك" على قائد سيارة ملاكي لخلاف حول أولوية المرور.

مشاجرة بسبب خلاف على أولوية المرور

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه تم تحديد الشخص الذي نشر المقطع، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه. وبسؤاله أفاد بأن الواقعة حدثت بتاريخ 15 الجاري أثناء قيادته سيارته بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، حيث نشبت مشادة كلامية مع قائد مركبة "توك توك" بسبب أولوية المرور، تعدى خلالها الأخير عليه بالسب واستولى على مفتاح سيارته وهدده بعصا خشبية دون وقوع إصابات، ولم يقم بتحرير محضر.

تم تحديد وضبط مركبة "التوك توك" بدون لوحات معدنية وقائدها، وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة القسم. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لنفس السبب، وأرشد عن العصا المستخدمة في التعدي والمفتاح المستولى عليه.

تم التحفظ على مركبة "التوك توك"، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال قائدها، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة.

