شاب يتعاطى المخدرات في الشارع.. والسوشيال تكشفه | فيديو

كتب : علاء عمران

03:03 م 18/02/2026 تعديل في 03:24 م

المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بتعاطي المواد المخدرة أثناء تواجده بالشارع.

بالفحص والتحريات، أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل، وبحوزته كمية من المواد المخدرة.

شاب يتعاطى المخدرات أثناء تواجده بالشارع في الساحل

وبمواجهته، اعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

سائق تعاطي مخدرات فيديو متداول السوشيال ميديا

