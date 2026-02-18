كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بتعاطي المواد المخدرة أثناء تواجده بالشارع.

بالفحص والتحريات، أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل، وبحوزته كمية من المواد المخدرة.

وبمواجهته، اعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.