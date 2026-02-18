كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ملابسات منشور مدعوم بمقطعي فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءات صاحب الحساب بشأن تعرضه لأعمال بلطجة وتكرار التعدي عليه بالسب والتهديد بالبحيرة.

خلاف جيرة يتحول لتعدٍ وتهديد بالسب في كوم حمادة

تبين أن الواقعة الحقيقية تعود إلى تاريخ 4 من الشهر الجاري، حين تلقى مركز شرطة كوم حمادة بلاغًا من الشاكي، مالك محل مقيم بدائرة المركز، بتضرره من مالك محل آخر إثر خلافات جيرة، حيث تعدى عليه بالسب وهدده بإلحاق الأذى.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه، وتبين عدم صحة الادعاءات المتداولة بشأن ممارسة أعمال بلطجة من قبل المشكو في حقه.

وبالعرض على النيابة العامة، قررت إخلاء سبيل الطرفين بعد التوصل إلى صلح بينهما.