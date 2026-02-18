نظمت مديرية أمن الفيوم حملة للتبرع بالدم بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، في إطار المبادرات الإنسانية التي تنفذها أجهزة الأمن لدعم المجتمع والمواطنين.

مشاركة رجال الشرطة في حملة للتبرع بالدم

شارك عدد من رجال الشرطة من قوة المديرية في حملة للتبرع بالدم، مؤكدين حرصهم على المشاركة في أعمال إنسانية تعكس الدور المجتمعي لأجهزة الأمن.

أعرب القائمون على الحملة للتبرع بالدم عن خالص شكرهم لجميع المتبرعين على هذا الجهد الإنساني، مشيرين إلى أن مساهمتهم تسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين داخل المستشفيات.

المبادرات الإنسانية لـ حملة التبرع بالدم

جاءت حملة للتبرع بالدم استمرارا للدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية، والتي تواصل من خلاله تفعيل المبادرات الإنسانية التي تخدم المواطنين وتعزز التضامن المجتمعي.

تسهم حملة للتبرع بالدم في تعزيز الوعي بأهمية التبرع بالدم، وتشجيع أفراد المجتمع على المشاركة في الأعمال الإنسانية، بما يعكس صورة إيجابية عن العلاقة بين أجهزة الأمن والمواطنين.