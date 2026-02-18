إعلان

مديرية أمن الفيوم تطلق حملة للتبرع بالدم لإنقاذ حياة المرضى

كتب : علاء عمران

03:48 م 18/02/2026

حملة للتبرع بالدم ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نظمت مديرية أمن الفيوم حملة للتبرع بالدم بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، في إطار المبادرات الإنسانية التي تنفذها أجهزة الأمن لدعم المجتمع والمواطنين.

مشاركة رجال الشرطة في حملة للتبرع بالدم

شارك عدد من رجال الشرطة من قوة المديرية في حملة للتبرع بالدم، مؤكدين حرصهم على المشاركة في أعمال إنسانية تعكس الدور المجتمعي لأجهزة الأمن.

أعرب القائمون على الحملة للتبرع بالدم عن خالص شكرهم لجميع المتبرعين على هذا الجهد الإنساني، مشيرين إلى أن مساهمتهم تسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين داخل المستشفيات.

المبادرات الإنسانية لـ حملة التبرع بالدم

جاءت حملة للتبرع بالدم استمرارا للدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية، والتي تواصل من خلاله تفعيل المبادرات الإنسانية التي تخدم المواطنين وتعزز التضامن المجتمعي.

تسهم حملة للتبرع بالدم في تعزيز الوعي بأهمية التبرع بالدم، وتشجيع أفراد المجتمع على المشاركة في الأعمال الإنسانية، بما يعكس صورة إيجابية عن العلاقة بين أجهزة الأمن والمواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مديرية أمن الفيوم حملة للتبرع بالدم الخدمات الطبية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قبل ساعات من عرضه.. رحمة محسن تروج لمسلسل علي كلاي (صور)
دراما و تليفزيون

قبل ساعات من عرضه.. رحمة محسن تروج لمسلسل علي كلاي (صور)
رمضان 2026.. تفاصيل عرض أولى حلقات "هي كيميا"
دراما و تليفزيون

رمضان 2026.. تفاصيل عرض أولى حلقات "هي كيميا"
البنوك تبدأ تنفيذ خطة مكثفة لتغذية ماكينات الصراف الآلي خلال رمضان
أخبار وتقارير

البنوك تبدأ تنفيذ خطة مكثفة لتغذية ماكينات الصراف الآلي خلال رمضان
احذر تناول التمر إذا كنت تعاني من هذه المشكلات الصحية
سفرة رمضان

احذر تناول التمر إذا كنت تعاني من هذه المشكلات الصحية
أهرامات وجمل.. نجم تشيلسي يقضي عطلته في مصر
رياضة عربية وعالمية

أهرامات وجمل.. نجم تشيلسي يقضي عطلته في مصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

خاص| الحد الأدنى لفدية الصيام هذا العام2026.. أمين الفتوى يوضح
هل الخميس أول أيام رمضان إجازة رسمية بالمدارس؟.. مصدر بالتعليم يوضح
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة