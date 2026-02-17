وزير الداخلية يكرم عدد من شهداء ومصابي الشرطة والمتميزين

قام محمود توفيق، وزير الداخلية، بتكريم عدد من شهداء ومصابي الشرطة وأبرز المتميزين من رجال الأمن، وتسليمهم الأنواط التي صدق عليها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقديرًا لما قدموه من جهود وتضحيات في سبيل تحقيق رسالة الأمن السامية وإرساء دعائم الأمن والاستقرار، وذلك خلال الاحتفال الذي أقامته الوزارة بهذه المناسبة.

وخلال الاحتفال، أشاد الوزير بما يبذله رجال الشرطة من جهود وتضحيات لتحقيق رسالة الأمن، وما حققته الأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية من نجاحات في مختلف مجالات العمل الأمني، موجهاً التحية والتقدير لأرواح الشهداء وللمصابين، مشيرًا إلى أن تضحياتهم ستظل محل فخر واعتزاز للجميع.

وأكد الوزير تقديره للجهود المتواصلة والمتفانية التي يبذلها أعضاء هيئة الشرطة في جميع المواقع الشرطية على مستوى الجمهورية، وأن تكريم أسر الشهداء والمصابين ونماذج من المتميزين يُعد تكريمًا لكافة أعضاء الهيئة.

وأشار إلى أن هذا التكريم يأتي ضمن أسس ومناهج العمل بوزارة الداخلية، تقديرًا لجهود المتميزين وحافزًا للجميع لبذل المزيد من الجهد، وتطوير المهارات وتنميتها، بما يسهم في رفع مستوى الأداء وتقديم خدمات متميزة للمواطنين في مختلف مجالات العمل الأمني.

من جانبهم، أعرب المكرّمون عن شكرهم وتقديرهم لهذا التكريم، مؤكدين أنه يمثل حافزًا لمواصلة العطاء لهم ولزملائهم، وزادهم إيمانًا بأهمية الإخلاص في العمل وخدمة الوطن، مشددين على عزمهم على بذل كافة الطاقات لتحقيق رسالتهم والإسهام في إرساء دعائم الأمن والاستقرار.

