حرص النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، على توجيه كلمة سياسية للحكومة، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء.

قال عبد الجواد: سنسعى خلال الفصل التشريعي الحالي لزيادة مساحة التوافق والمشاركة وتبادل الرؤى والنقاش مع كل النواب بمختلف انتماءاتهم الحزبية.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب: سنسعى في حزب مستقبل وطن إلى التوافق وليس إلى فرض الرأي، وسنعمل على أن نقدم خطابًا سياسيًّا متوازنًا دون ديباجات مطولة أو كلمات رنانة تستهدف أية فجوة سياسية.

وتابع عبد الجواد: سنسعى سويًّا مع كل زملائنا من النواب لتحقيق التوازن ما بين رضا الشارع والمواطن المصري وتنفيذ رؤية الدولة المصرية نحو التنمية.

وأضاف النائب: كحزب "مستقبل وطن" سنقف مع الحكومة وندعمها إذا أصابت، وسنوفر لها بيئة تشريعية ممهدة لتنفيذ أي قوانين تخدم رؤية الدولة نحو التنمية، متابعًا: وفى نفس الوقت سنختلف معها ونمارس كل أدواتنا الرقابية إذا عملت هذه الحكومة منفصلة عن الشارع المصري وبعيدة عن التكليفات الواردة لها من القيادة السياسية.

