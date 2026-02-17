قرار عاجل من الجنايات في قضية "ذبح طفل المهندسين"

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبد العزيز محمد حبيب، تأجيل محاكمة "كوافير حريمي" في واقعة اتهامه بقتل طفل داخل سوبر ماركت بشارع البطل أحمد عبد العزيز بالمهندسين ذبحًا بسكين، إلى جلسة صباح الغد لحضور المحامي الأصيل والمرافعة.

ترأس هيئة المحكمة المستشار عبد العزيز محمد حبيب، وعضوية المستشارين أمجد محمد أبو الفتوح وأحمد محمد خلف، وسكرتارية أيمن عبد اللطيف وطلعت عبده.

وطلب المستشار محمود الداخلي، المحامي وكيلاً عن أسرة الطفل، تعويضًا مدنيًا مؤقتًا قدره مليون وواحد جنيه، كإجراء قانوني لإثبات حضور الدفاع أمام هيئة المحكمة، وانضم إلى طلبات النيابة العامة التي طالبت بأقصى عقوبة على الجاني وهي الإعدام شنقًا.

ووجهت النيابة العامة للمتهم "محمود.م"، في الدعوى رقم 9226 لسنة 2025 جنايات الدقي والمقيدة برقم 6775 لسنة 2020، تهمة قتل الطفل المجني عليه "عبد الرحمن حازم" عمدًا مع سبق الإصرار، بعد مشادة كلامية نشبت بينهما.

وذكرت النيابة أن المتهم أعد سلاحًا أبيض (سكينًا)، وتوجه إلى مكان الطفل، وعندما ظفر به أنهاله بطعنات متتالية، ثم أمسك برقبته ذابحًا للتأكد من وفاته، ما أسفر عن إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

واستمعت النيابة لأقوال "ر.ط" أحد العاملين بالمحل، الذي أكد أنه كان مع الطفل المجني عليه أثناء تناول الطعام، وحضر المتهم إلى المحل متنكرًا في شكل "عامل"، ثم توجه إلى الطفل وانهال عليه بسكين، فسقط مغشيًا عليه، وحاول الزحف بعيدًا، بينما هرع العامل لاستغاثة والد الطفل، وعند عودته وجده غارقًا في دمائه، فيما فر المتهم هاربًا.

واطلعت النيابة على تقرير تفريغ كاميرات المراقبة بالمحل، الذي أظهر دخول المتهم، وإشهار السكين، والانقضاض على الطفل بطعنات وذبحه، ثم هروبه من موقع الجريمة.

وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أن إصابات الطفل تضمنت: جرح قطعي عميق بطول 17 سم أسفل شحمي الأذن اليمنى واليسرى ناحية الظهر، مع قطع بعضلات الأوعية الدموية والقصبة الهوائية.

وجرح سطحي بطول 9 سم يسار العنق، وجرح مائل بطول 3 سم أعلى يسار الصدر، وجرح مستعرض بطول 4 سم منتصف يسار الصدر، إضافة إلى 16 جرحًا متفرقة بطول 1-3 سم على الظهر.

وأوضح التقرير أن الإصابة الذبحية بالعنق هي سبب مباشر للوفاة، إضافة إلى الإصابات الطعنية بالصدر والظهر التي أدت إلى قطع الأوعية الدموية الرئيسية، وقطوعات في القلب والرئتين، ونزيف حاد أدى لهبوط الدورة الدموية وصدمة نزفية تسببت في الوفاة.

