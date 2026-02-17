إعلان

محافظ الجيزة: سأبذل قصارى جهدي لخدمة المواطنين

كتب : محمد أبو بكر

03:16 م 17/02/2026

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

وصل الدكتور أحمد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، إلى مكتبه بديوان عام محافظة الجيزة لمباشرة مهام عمله محافظًا للجيزة، بعد أداء القسم ضمن حركة المحافظين الجديدة.

كان في استقباله هند عبدالحليم، نائب المحافظ، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، إلى جانب القيادات التنفيذية والعاملين بديوان عام المحافظة.

وقدم المحافظ، خالص الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على ثقته الغالية وتكليفه بتولي مسؤولية محافظة الجيزة، مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية والعمل بكل إخلاص من أجل خدمة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل بروح الفريق الواحد والتنسيق الكامل مع جميع الأجهزة التنفيذية بما يسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة والوقوف على مختلف الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وأكد حرصه على المتابعة الميدانية المستمرة وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على إيجاد حلول عاجلة ومستدامة تحقق الصالح العام وتلبي تطلعات أبناء الجيزة.

إعلان

