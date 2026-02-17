إعلان

اختتام المحادثات الأمريكية الإيرانية في جنيف

كتب : أسماء البتاكوشي

03:14 م 17/02/2026

المحادثات الأمريكية الإيرانية

ترجمة- أسماء البتاكوشي

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إسنا) شبه الرسمية بأن الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف بسويسرا قد انتهت، مضيفة أن وفوداً من كلا الجانبين غادرت المكان.

وفيما سبق قال الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقًا، "أعلن مسؤول أمريكي أن الجولة الثانية من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، التي جرت اليوم في جنيف، قد اختتمت".

وتولى مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، وصهره، جاريد كوشنر، من الجانب الأمريكي، قيادة المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف بسويسرا.

وقال ترامب أيضاً إنه سيشارك "بشكل غير مباشر" في المحادثات مع المسؤولين الإيرانيين.

أما من الجانب الإيراني، فيترأس الوفد وزير الخارجية عباس عراقجي.

