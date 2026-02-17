الداخلية: ضبط 4 ملايين جنيه عملات أجنبية و10 أطنان دقيق خلال 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق ومواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتلاعب بأسعار السلع الأساسية.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار بالعملات الأجنبية المختلفة بقيمة تزيد عن 4 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي نفس السياق، واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن حملاتهم لضبط المخالفات التموينية، وأسفرت الحملات عن ضبط ما يقرب من 10 أطنان دقيق (أبيض وبلدي مدعم) في المخالفات المتعلقة بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.