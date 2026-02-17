أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تعديلات قانون سجل المستوردين مهمة للغاية، واصفًا المشروع بالقانون الإصلاحي لمعالجة الكثير من المشكلات بالقانون القائم.

وأشار "سليمان"، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، إلى أن مشروع تعديلات قانون سجل المستوردين، جاء لمعالجة العديد من المشكلات وأهمها مبلغ التأمين والكيان القانوني للشركة، كما يمنح الورثة الحق في حال تأسيس كيان جديد بالاحتفاظ بالقيد في السجل، فضلًا عن معالجة إجراءات التصالح أثناء الدعوي.

وشدد على أن حل تلك المشكلات من شأنه تحقيق أهداف التنمية، وخدمة الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة الأعمال، كما أعلن موافقته على مشروع القانون.

