إعلان

"خطة النواب": تعديلات قانون سجل المستوردين مهمة للغاية

كتب : نشأت حمدي

03:18 م 17/02/2026

وزير التعليم خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تعديلات قانون سجل المستوردين مهمة للغاية، واصفًا المشروع بالقانون الإصلاحي لمعالجة الكثير من المشكلات بالقانون القائم.

وأشار "سليمان"، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، إلى أن مشروع تعديلات قانون سجل المستوردين، جاء لمعالجة العديد من المشكلات وأهمها مبلغ التأمين والكيان القانوني للشركة، كما يمنح الورثة الحق في حال تأسيس كيان جديد بالاحتفاظ بالقيد في السجل، فضلًا عن معالجة إجراءات التصالح أثناء الدعوي.

وشدد على أن حل تلك المشكلات من شأنه تحقيق أهداف التنمية، وخدمة الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة الأعمال، كما أعلن موافقته على مشروع القانون.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. بدء صرف منحة التموين للأسر المستحقة

اليوم.. الإفتاء تستطلع هلال رمضان 2026 عبر 7 لجان بالمحافظات

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قانون سجل المستوردين مجلس النواب لجنة الخطة والموازنة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رمضان أربعاء أم خميس ولو اختلفت الدول كيف نلتمس ليلة القدر؟.. الشيخ أحمد
جنة الصائم

رمضان أربعاء أم خميس ولو اختلفت الدول كيف نلتمس ليلة القدر؟.. الشيخ أحمد
MBC تكشف موعد عرض برومو "رامز ليفل الوحش" في رمضان 2026
دراما و تليفزيون

MBC تكشف موعد عرض برومو "رامز ليفل الوحش" في رمضان 2026
انخفاض سعر الفائدة 1% على وديعة البنك المركزي الأسبوعية
أخبار البنوك

انخفاض سعر الفائدة 1% على وديعة البنك المركزي الأسبوعية
هل تؤدي الحزمة الاجتماعية الجديدة إلى رفع التضخم أم دعم النمو؟
اقتصاد

هل تؤدي الحزمة الاجتماعية الجديدة إلى رفع التضخم أم دعم النمو؟
ارتفع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الثلاثاء
أخبار البنوك

ارتفع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الثلاثاء

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

من الفرخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة
رسمياً .. وزير الصحة يصدر قرارا عاجلا بشأن "جدول المخدرات"
ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار مقابل الجنيه
ارتدوا الكمامات.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
اليوم.. الإفتاء تستطلع هلال رمضان 2026 عبر 7 لجان بالمحافظات