الداخلية تضبط عنصرين جنائيين لغسل 300 مليون جنيه من تجارة المخدرات

كتب- علاء عمران:

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على عنصرين جنائيين لاتهامهما بغسل 300 مليون جنيه من تجارة المخدرات.

وقامت أجهزة قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

وشمل نشاطهما الإجرامي ترويج الأموال ومحاولة إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات.