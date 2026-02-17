إعلان

الداخلية تضبط عنصرين جنائيين لغسل 300 مليون جنيه من تجارة المخدرات

كتب : علاء عمران

01:42 م 17/02/2026

قبض

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
كتب- علاء عمران:
ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على عنصرين جنائيين لاتهامهما بغسل 300 مليون جنيه من تجارة المخدرات.
وقامت أجهزة قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
وشمل نشاطهما الإجرامي ترويج الأموال ومحاولة إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط عنصرين جنائيين تجارة المخدرات تهمة غسل الأموال

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حطمت الزجاج.. لحظة اجتياح أمواج عاتية كافيتريا على كورنيش الإسكندرية -فيديو
أخبار المحافظات

حطمت الزجاج.. لحظة اجتياح أمواج عاتية كافيتريا على كورنيش الإسكندرية -فيديو
سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض بمنتصف تعاملات الثلاثاء
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض بمنتصف تعاملات الثلاثاء
هلال رمضان.. مركز الفلك يحدد مواعيد غروب القمر والشمس في عدة دول
أخبار وتقارير

هلال رمضان.. مركز الفلك يحدد مواعيد غروب القمر والشمس في عدة دول
دعاء النبي عند رؤية هلال رمضان.. تعرف عليه
جنة الصائم

دعاء النبي عند رؤية هلال رمضان.. تعرف عليه
هل يعني حكم "عدم دستورية جداول مخدرات هيئة الدواء" الإفراج عن المتهمين؟
حوادث وقضايا

هل يعني حكم "عدم دستورية جداول مخدرات هيئة الدواء" الإفراج عن المتهمين؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رسمياً .. وزير الصحة يصدر قرارا عاجلا بشأن "جدول المخدرات"
ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار مقابل الجنيه
ارتدوا الكمامات.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
اليوم.. الإفتاء تستطلع هلال رمضان 2026 عبر 7 لجان بالمحافظات