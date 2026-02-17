الداخلية تضبط 98 ألف مخالفة مرورية و60 حالة تعاطٍ خلال 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 98,811 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الموقف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفات شروط التراخيص.

كما تم فحص 1.329 سائقًا تبين إيجابية 54 حالة تعاطٍ للمواد المخدرة بينهم.

وفي إطار حملاتها على الطريق الدائري الإقليمي، تمكنت الحملات من ضبط 696 مخالفة مرورية متنوعة تشمل تحميل ركاب مخالف، مخالفات شروط التراخيص، وأمن ومتانة المركبات، وفحص 104 سائقين تبين إيجابية 6 حالات تعاطٍ للمواد المخدرة، وضبط 9 محكوم عليهم بإجمالي 12 حكمًا، مع التحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

