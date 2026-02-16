الشرطة تستجيب لاستغاثة سائق اعتدى عليه عاملين بالدقهلية

كشفت التحريات ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن اعتاء شخصين يستقلان دراجة نارية على آخر بأسلحة بيضاء بالدقهلية.

بتاريخ 12 فبراير الجارى تبلغ لمركز شرطة شربين من سائق بتضرره من عاملين يستقلان دراجة نارية بالتعدى عليه بقطعتي سلاح أبيض وإحداث إصابته لخلافات حول أولوية المرور حال قيادته دراجته النارية.

أمكن ضبط المشكو فى حقهما وبحوزتهما (الدراجة النارية – قطعتا سلاح أبيض)، واعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.