استشاري تغذية: الفجل المصري أحسن وبديل للجنسنج الكوري -(فيديو)

كتب : أحمد عبدالمنعم

12:05 ص 16/02/2026

د مجدي نزيه

كتب- أحمد عبدالمنعم:
أكد الدكتور مجدي نزيه، استشاري الثقافة الغذائية، أننا لا نعلم قيمة التراب، موضحًا أن الأرض السوداء في دول حوض النيل فيها أرض طينية بتجود فيها نوعية من النباتات والمزروعات أكثر ما تناسب بيئتنا.

وأضاف "نزيه"، خلال لقائه ببرنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” على قناة سي بي سي، تقديم الإعلانية مني عبدالغني والإعلامية إيمان عز الدين، أن نوعية النباتات مثل البصل والتوم والليمون تناسب البيئة الخاصة بنا، مشيرًا إلى أن هيرودات في عام 400 قبل الميلاد قال عجبت للمصريون كيف يمرضون ولديهم البصل والتوم والليمون.

وتابع: ربنا مش جايبلنا البروكلي جايبلنا البديل مثل القرنبيط أنا مينفعش أكل بروكلي لأنه غير مناسب لبيئتنا"، قائلاً : "ربنا جايبلنا الفجل وليس الجنسنج الخاص بالصينين والكوريين".



التغذية مجدي نزيه الفجل المصري

