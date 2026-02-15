إعلان

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الجبن والطماطم والحديد والذهب يستقر

كتب : أحمد الخطيب

02:35 م 15/02/2026

خريطة الأسعار اليوم

ارتفعت أسعار الأرز والفول والجبن، والطماطم، والدواجن، والحديد، خلال تعاملات اليوم الأحد 15-2-2026، بينما انخفضت أسعار البيض، والسمك البلطي، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تستقر بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:
