إعلان

الداخلية: ضبط 389 قضية مخدرات و156 قطعة سلاح في 24 ساعة

كتب : علاء عمران

02:30 م 15/02/2026

حملة أمنية - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية لضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة والمخدرات.
وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 389 قضية جلب مواد مخدرة بإجمالي 407 متهمين، و156 قطعة سلاح ناري بحوزة 149 متهمًا، بالإضافة إلى تنفيذ 65767 حكمًا متنوعًا.
كما تم فحص 61 سائقًا على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المخدرات، وتبين إيجابية 10 منهم.
وأشارت وزارة الداخلية إلى استمرار الحملات الأمنية على مدار الساعة للحفاظ على الأمن والسيطرة على المخالفين.

اقرأ أيضا:

"عناصر دولية و7 كيلو ذهب وفضة".. سقوط عصابة اختراق الهواتف لسرقة الأموال من "إنستاباي"

الداخلية تكشف تفاصيل دهس عامل محل حلويات في مدينة نصر

"لبسوه بدلة رقص وزفوه".. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو بنها المثير للجدل

العقوبة القانونية للمتهمين في واقعة إجبار شاب على ارتداء "بدلة رقص" ببنها

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية سلاح ناري قضية مخدرات أسلحة نارية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد 5 سنوات من الفيديو الأشهر على السوشيال.. حكم جديد في قضية "اسجد للكلب"
حوادث وقضايا

بعد 5 سنوات من الفيديو الأشهر على السوشيال.. حكم جديد في قضية "اسجد للكلب"
"تعهد وتحذير".. مصدر يكشف كواليس جلسة توروب الخاصة مع كامويش
رياضة محلية

"تعهد وتحذير".. مصدر يكشف كواليس جلسة توروب الخاصة مع كامويش
بعد اعتراض ندى بسيوني.. كيف ظهر أبطال "الضحايا" على "البوسترات"؟
مسرح و تليفزيون

بعد اعتراض ندى بسيوني.. كيف ظهر أبطال "الضحايا" على "البوسترات"؟
إسرائيل توافق على دخول شاحنات الحلويات والمشروبات الغازية لغزة "بمناسبة
شئون عربية و دولية

إسرائيل توافق على دخول شاحنات الحلويات والمشروبات الغازية لغزة "بمناسبة
5 أبراج النجاح والفلوس من نصيبها بسبب وجود القمر في برج الدلو
علاقات

5 أبراج النجاح والفلوس من نصيبها بسبب وجود القمر في برج الدلو

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مستند.. ننشر نص تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
بتوجيه رئاسي.. مدبولي: زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور
رئيس الوزراء: تبكير صرف مرتبات فبراير ومارس قبل رمضان والعيد
بث مباشر.. رئيس الوزراء يعلن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة
زيادة الرواتب والمعاشات وصرف مبكر.. أبرز ملامح الحزمة الاجتماعية
وفاة الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق