الداخلية: ضبط 389 قضية مخدرات و156 قطعة سلاح في 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية لضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة والمخدرات.

وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 389 قضية جلب مواد مخدرة بإجمالي 407 متهمين، و156 قطعة سلاح ناري بحوزة 149 متهمًا، بالإضافة إلى تنفيذ 65767 حكمًا متنوعًا.

كما تم فحص 61 سائقًا على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المخدرات، وتبين إيجابية 10 منهم.

وأشارت وزارة الداخلية إلى استمرار الحملات الأمنية على مدار الساعة للحفاظ على الأمن والسيطرة على المخالفين.

