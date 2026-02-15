إعلان

قرار قضائي بشأن استئناف "أم مكة" على حكم حبسها 6 أشهر مع الإيقاف

كتب : أحمد عادل

02:19 م 15/02/2026

البلوجر أم مكة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجلت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، نظر استئناف البلوجر "أم مكة" على حكم حبسها 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ في اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء العام، لجلسة 21 أبريل المقبل.

وكانت المحكمة الاقتصادية قد عاقبت صانعة المحتوى المعروفة باسم "أم مكة" بالحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، وغرامة 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامها بنشر وبث فيديوهات خادشة للحياء العام.

وكانت جهات التحقيق قد قررت إحالة البلوجر "أم مكة" للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامها ببث محتوى خادش وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت النيابة العامة أن البلوجر نشرت محتوى خادشًا يتضمن ألفاظًا وإيحاءات غير لائقة، واستغلت منصات التواصل الاجتماعي بطريقة مخالفة للقانون.

وفي وقت سابق، جدد قاضي المعارضات حبس البلوجر "أم مكة" لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامها بنشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء، والخروج عن الآداب العامة، إضافة إلى إساءة استخدام مواقع التواصل والتشكيك في مصادر الثروة.

وكشفت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط البلوجر "أم مكة" وأمها، وبمواجهتهما اعترفتا بنشر الفيديوهات بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

اقرأ أيضا:

"عناصر دولية و7 كيلو ذهب وفضة".. سقوط عصابة اختراق الهواتف لسرقة الأموال من "إنستاباي"

الداخلية تكشف تفاصيل دهس عامل محل حلويات في مدينة نصر

"لبسوه بدلة رقص وزفوه".. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو بنها المثير للجدل

العقوبة القانونية للمتهمين في واقعة إجبار شاب على ارتداء "بدلة رقص" ببنها

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية أم مكة المحكمة الاقتصادية النيابة العامة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فضيحة ليلية كشفها الطلاب.. كواليس فيديو "الأفعال غير اللائقة" داخل مدرسة
أخبار المحافظات

فضيحة ليلية كشفها الطلاب.. كواليس فيديو "الأفعال غير اللائقة" داخل مدرسة
بعد اعتراض ندى بسيوني.. كيف ظهر أبطال "الضحايا" على "البوسترات"؟
مسرح و تليفزيون

بعد اعتراض ندى بسيوني.. كيف ظهر أبطال "الضحايا" على "البوسترات"؟
البنك المركزي يعلن مواعيد عمل البنوك خلال رمضان
أخبار البنوك

البنك المركزي يعلن مواعيد عمل البنوك خلال رمضان
أرخص سيارة أوروبية أوتوماتيك "زيرو" بمصر بسعر يبدأ من 675 ألف جنيه
أخبار السيارات

أرخص سيارة أوروبية أوتوماتيك "زيرو" بمصر بسعر يبدأ من 675 ألف جنيه

5 أبراج النجاح والفلوس من نصيبها بسبب وجود القمر في برج الدلو
علاقات

5 أبراج النجاح والفلوس من نصيبها بسبب وجود القمر في برج الدلو

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مستند.. ننشر نص تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
بتوجيه رئاسي.. مدبولي: زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور
رئيس الوزراء: تبكير صرف مرتبات فبراير ومارس قبل رمضان والعيد
بث مباشر.. رئيس الوزراء يعلن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة
زيادة الرواتب والمعاشات وصرف مبكر.. أبرز ملامح الحزمة الاجتماعية
وفاة الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق