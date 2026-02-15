قرار قضائي بشأن استئناف "أم مكة" على حكم حبسها 6 أشهر مع الإيقاف

أجلت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، نظر استئناف البلوجر "أم مكة" على حكم حبسها 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ في اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء العام، لجلسة 21 أبريل المقبل.

وكانت المحكمة الاقتصادية قد عاقبت صانعة المحتوى المعروفة باسم "أم مكة" بالحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، وغرامة 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامها بنشر وبث فيديوهات خادشة للحياء العام.

وكانت جهات التحقيق قد قررت إحالة البلوجر "أم مكة" للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامها ببث محتوى خادش وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت النيابة العامة أن البلوجر نشرت محتوى خادشًا يتضمن ألفاظًا وإيحاءات غير لائقة، واستغلت منصات التواصل الاجتماعي بطريقة مخالفة للقانون.

وفي وقت سابق، جدد قاضي المعارضات حبس البلوجر "أم مكة" لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامها بنشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء، والخروج عن الآداب العامة، إضافة إلى إساءة استخدام مواقع التواصل والتشكيك في مصادر الثروة.

وكشفت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط البلوجر "أم مكة" وأمها، وبمواجهتهما اعترفتا بنشر الفيديوهات بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.





اقرأ أيضا:

"عناصر دولية و7 كيلو ذهب وفضة".. سقوط عصابة اختراق الهواتف لسرقة الأموال من "إنستاباي"

الداخلية تكشف تفاصيل دهس عامل محل حلويات في مدينة نصر

"لبسوه بدلة رقص وزفوه".. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو بنها المثير للجدل

العقوبة القانونية للمتهمين في واقعة إجبار شاب على ارتداء "بدلة رقص" ببنها