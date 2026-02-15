إعلان

الداخلية تضبط مالك مطبعة بالجيزة يطبع 30 ألف مطبوع تجاري بدون ترخيص

كتب : علاء عمران

01:39 م 15/02/2026

ضبط متهم - تعبيرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وتمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط مالك مطبعة "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة، بعد تأكيد معلومات وتحريات تفيد قيامه بطباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تصريح أو تفويض من الجهات المختصة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المطبعة ومالكها وبحوزته أكثر من 30 ألف مطبوع تجاري مخالف لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية، واعترف المتهم بأنه ارتكب المخالفات بهدف تحقيق ربح مادي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

