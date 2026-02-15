إعلان

الداخلية تضبط 113 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة وتكشف 49 سائقًا متعاطيًا

كتب : علاء عمران

12:24 م 15/02/2026

مخالفات مرورية - أرشيفية

كتب- علاء عمران:
واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 113741 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، المواقف العشوائية، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.
كما تم فحص 1386 سائقًا، وتبين إيجابية 49 حالة تعاطٍ للمواد المخدرة.
وفي إطار حملاتها المرورية والإنضباطية على الطريق الدائري الإقليمي ومناطق الأعمال، تم ضبط 759 مخالفة متنوعة، منها مخالفات تحميل ركاب، شروط التراخيص، وأمن ومتانة المركبات. كما تم فحص 106 سائقين، وتبين إيجابية 4 حالات لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 11 محكومًا عليهم بإجمالي 15 حكمًا، مع التحفظ على مركبتين لمخالفتها قوانين المرور.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والأحكام المضبوطة.

وزارة الداخلية حملة مرورية مخالفة مرورية قوانين المرور

