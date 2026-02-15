إعلان

تسبب في وفاة مسن.. القبض على شخص أطلق ألعابًا نارية في حفل زفاف بالسويس

كتب : علاء عمران

01:15 م 15/02/2026

القبض على شخص أطلق ألعابًا نارية في حفل زفاف بالسو

كتب – علاء عمران
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن ملابسات خبر تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن وفاة شخص اختناقًا إثر احتراق شقة مجاورة له، سقطت بها قطعة ألعاب نارية خلال حفل زفاف بالسويس.
وقالت الوزارة في بيان لها إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 14 من الجاري، تبلغ لقسم شرطة السويس من الأهالي بنشوب حريق بشرفة إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة القسم، إثر سقوط قطعة ألعاب أطلقها أحد الأشخاص أثناء حفل زفافه، ما أدى إلى وفاة شخص مسن – مقيم بذات العقار – متأثرًا بحالة اختناق.
وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل مقيم بذات الدائرة)، وبحوزته القطعة النارية المستخدمة فارغة. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، احتفالًا بخطوبته دون قصد.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية حريق شقة ألعاب نارية حفل زفاف قسم شرطة السويس النيابة العامة

