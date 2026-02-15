إعلان

مقتل 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط طن مخدرات بـ93 مليون جنيه في 3 محافظات | صور

كتب : علاء عمران

11:44 ص 15/02/2026
واصلت وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الاستباقية ضد بؤر جلب والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بعدد من المحافظات، حيث أسفرت حملة أمنية موسعة عن مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة وضبط كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة.

كانت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، قد أكدت قيام بؤر إجرامية تضم عناصر خطرة بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة تمهيدًا لترويجها بنطاق محافظات قنا وأسوان وأسيوط.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين بمشاركة قوات الأمن المركزي، حيث بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، ما أسفر عن مصرع 3 منهم، وتبين أنهم محكوم عليهم بالسجن والمؤبد في قضايا اتجار بالمخدرات والأسلحة غير المرخصة وسرقة بالإكراه وشروع في قتل.

كما أسفرت الحملة عن ضبط باقي عناصر التشكيلات الإجرامية، وبحوزتهم قرابة طن من المواد المخدرة المتنوعة تشمل الحشيش والهيدرو والبانجو والهيروين والاستروكس والآيس وبودرة الحشيش الصناعي، إلى جانب 5 آلاف قرص مخدر و83 قطعة سلاح ناري متنوعة.

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 93 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المواد المخدرة وزارة الداخلية الأسلحة النارية قوات الأمن المركزي إطلاق الأعيرة النارية

