نعى المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الأستاذ الدكتور مفيد شهاب، الذي وافته المنية بعد مسيرة حافلة بالعطاء العلمي والوطني.

وأكد رئيس الهيئة – بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية وجهازها الإداري – أن الراحل يُعد أحد أعلام القانون في مصر والعالم العربي، وأحد أبرز أساتذة القانون الدولي، حيث أثرى الحياة الأكاديمية بإسهاماته العلمية والبحثية، وتتلمذت على يديه أجيال من القانونيين والدبلوماسيين.

وأشار إلى أن الفقيد شغل عددًا من المناصب الأكاديمية الرفيعة، من بينها أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق – جامعة القاهرة، كما تولى رئاسة الجامعة، وشغل منصب وزير التعليم العالي، وأسهم بدور بارز في تطوير الدراسات القانونية وترسيخ الفكر القانوني.

وأضاف أن الراحل كان نموذجًا للعطاء الوطني، إذ تولى وزارة الشؤون القانونية والمجالس النيابية، وشارك بخبرته في دعم العمل التشريعي، والدفاع عن المصالح الوطنية في العديد من المحافل الدولية، مستندًا إلى رؤية قانونية عميقة وخبرة ممتدة.

واختتمت النيابة الإدارية بيانها بالتقدم بخالص التعازي لأسرة الفقيد وتلاميذه ومحبيه، سائلةً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

اقرأ أيضا:

"عناصر دولية و7 كيلو ذهب وفضة".. سقوط عصابة اختراق الهواتف لسرقة الأموال من "إنستاباي"

الداخلية تكشف تفاصيل دهس عامل محل حلويات في مدينة نصر

"لبسوه بدلة رقص وزفوه".. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو بنها المثير للجدل

العقوبة القانونية للمتهمين في واقعة إجبار شاب على ارتداء "بدلة رقص" ببنها