قطار العياط يترك خلفه جثة ومأساة

على شريط السكة الحديد بمركز العياط جنوب الجيزة، وقعت مأساة بجوار مزلقان قرية الرفاعي. جسد سقط من قطار لترتطم أحلام صاحبه بصلابة القضبان، مخلفا وراءه لغزا ينتظر الحل وجثة بقيت لساعات تحت وطأة الانتظار.

بدأ المشهد ببلاغ من الأهالي قرية الرفاعي، يفيد بالعثور على جثة شاب فارق الحياة نتيجة سقوطه من إحدى عربات القطار. لكن الصدمة لم تكن في الحادث فحسب، بل في عقارب الساعة التي مضت ببطء شديد؛ حيث ظلت الجثة في مكانها لأكثر من 4 ساعات متواصلة، في مشهد إنساني قاسم، وسط ترقب الأهالي لوصول سيارات النجدة والإسعاف لنقل الأشلاء الملقاة بجوار المزلقان.

قوات الأمن بمركز العياط تلقت الإخطار وبدأت في اتخاذ إجراءاتها القانونية، بينما سادت حالة من الحزن والاستياء بين شهود العيان الذين تجمعوا حول "شريط الموت".

ويعمل ضباط الشرطة على تحديد هوية المتوفى ومعرفة ملابسات السقوط: هل اختل توازن الضحية بسبب الزحام، أم كانت محاولة فاشلة للنزول أثناء سير القطار؟.