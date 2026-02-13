إعلان

مأساة في الوايلي.. سقوط مميت من الطابق السادس

كتب : محمد شعبان

11:42 ص 13/02/2026 تعديل في 11:49 ص

سقوط من علو - تعبيرية

في لحظة خاطفة، توقفت أنفاس المارة بمنطقة الوايلي؛ لم يكن صوت ارتطام عادي، بل كان إعلانا عن نهاية مأساوية لشخص فارق الحياة قبل أن تصل إليه أيدي المسعفين.

وسُطرت الفصيلة الأخيرة في حياة إنسان اختار القدر – أو اختار هو – أن يضع حدا لحياته من شرفة في الطابق السادس.

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغاً بوجود جثة هامدة بوسط الشارع نتيجة السقوط من مرتفع. وانتقلت على الفور قوة أمنية من قسم شرطة الوايلي لفرض كردون أمني حول مسرح الواقعة، حيث تبين أن الجثة تعود لشخص سقط من الدور السادس ليلقى حتفه فور ارتطامه بالأرض.

بينما كان الأطباء في أحد المستشفيات على بُعد خطوات، لم تسعف السرعة جسداً تهاوى من العلو. ويعمل ضباط المباحث بقسم الوايلي على فحص ملابسات الحادث بتفريغ الكاميرات وفحص الشقة التي شهدت الواقعة للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

سقوط من علو القاهرة الوايلي جثة

