إعلان

تأجيل محاكمة 42 متهمًا بقضية "خلية أكتوبر" لـ24 مايو

كتب : صابر المحلاوي

09:22 م 11/02/2026

تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، تأجيل محاكمة 42 متهمًا في القضية رقم 4481 لسنة 2025 جنايات أكتوبر، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية أكتوبر"، إلى جلسة 24 مايو المقبل، لسماع شهود النفي.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم الأول وآخرين تهمة تولي قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما وُجهت لبعض المتهمين تهمة الانضمام إلى الجماعة محل الاتهام مع علمهم بأغراضها، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، فيما نُسب إلى آخرين تهم تمويل الإرهاب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تأجيل محاكمة 42 متهم قضية خلية أكتوبر الدائرة الثانية إرهاب الإضرار بالوحدة الوطنية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد منع إقامته.. إخلاء سبيل المتهم بتنظيم حفل باسم "يوم في جزيرة إبستين"
حوادث وقضايا

بعد منع إقامته.. إخلاء سبيل المتهم بتنظيم حفل باسم "يوم في جزيرة إبستين"
آخر مستجدات الحالة الصحية لمحمد الشيبي ظهير بيراميدز
رياضة محلية

آخر مستجدات الحالة الصحية لمحمد الشيبي ظهير بيراميدز
خلافات أم انتحار؟.. مصرع شاب بطلق ناري يثير جدلًا في قرية بالشرقية
أخبار المحافظات

خلافات أم انتحار؟.. مصرع شاب بطلق ناري يثير جدلًا في قرية بالشرقية
"أوعى تبطل مقالب يا رامز".. كيف علق الجمهور على بوستر "رامز ليفل الوحش"؟
زووم

"أوعى تبطل مقالب يا رامز".. كيف علق الجمهور على بوستر "رامز ليفل الوحش"؟
"نسر وقلب".. أول رد فعل من إمام عاشور بعد فوز الأهلي على الإسماعيلي (صورة)
مصراوي ستوري

"نسر وقلب".. أول رد فعل من إمام عاشور بعد فوز الأهلي على الإسماعيلي (صورة)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان