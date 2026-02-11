تأجيل محاكمة 42 متهمًا بقضية "خلية أكتوبر" لـ24 مايو

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، تأجيل محاكمة 42 متهمًا في القضية رقم 4481 لسنة 2025 جنايات أكتوبر، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية أكتوبر"، إلى جلسة 24 مايو المقبل، لسماع شهود النفي.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم الأول وآخرين تهمة تولي قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما وُجهت لبعض المتهمين تهمة الانضمام إلى الجماعة محل الاتهام مع علمهم بأغراضها، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، فيما نُسب إلى آخرين تهم تمويل الإرهاب.