وزير الخزانة الأمريكي: نواصل حملة ضغوط قصوى على إيران

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منفتح على جميع الخيارات مع إيران ويرى إمكانية التوصل لاتفاق أفضل بعد ضربات يونيو الماضية.

وأوضح بيسنت، في تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء، أن هناك تحرك للقدرات العسكرية الأمريكية في اتجاه إيران، مشددًا على ضرورة أن تتخذ إيران القرار بشأن التوصل لاتفاق.

وأكد وزير الخزانة الأمريكي، أن الولايات المتحدة تواصل ممارسة حملة الضغط القصوى على إيران وتتابع التحويلات المالية التي يجريها قادتها.