أوراسكوم تنظم معرضاً للحرف اليدوية والتراثية بالأهرامات غدا

كتب- محمد لطفي:

10:54 م 11/02/2026

أوراسكوم تنظم معرضاً للحرف اليدوية والتراثية بالأه

تنظم شركة أوراسكوم بيراميدز، برعاية المهندس عمرو جزارين، الرئيس التنفيذي للشركة، بالتعاون مع محافظة الجيزة، معرضا للحرف اليدوية والتراثية، في تمام الساعة الواحدة ظهر الخميس المقبل 12 فبراير.

وذلك في إطار مبادرة محافظة الجيزة لدعم وتنمية صناعة الحرف اليدوية والتراثية.

يُعد المعرض إحدى المبادرات الهادفة إلى النهوض بالصناعات التراثية ودعم الحرفيين، بمشاركة 25 عارضًا من أبناء محافظة الجيزة.

ويُقام المعرض في منطقة أهرامات الجيزة، وذلك ضمن المنطقة التسويقية التي أعدّتها شركة أوراسكوم بيراميدز داخل منطقة الزيارة.

ويضم المعرض مجموعة متنوعة من المنتجات التراثية المميزة، من بينها:

السجاد اليدوي، منتجات نبات الحلفا، البافن، المشغولات النحاسية، المشغولات الزجاجية، الأحجار الكريمة، عبايات كرداسة، منتجات جمعية تنمية السياحة بدهشور، منتجات جريد النخيل، السجاد الجلدي، التطريز، ومنتجات الكتان.

ويستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام، خلال الفترة من: الخميس 12 فبراير 2026 وحتى السبت 14 فبراير 2026، وذلك يوميًا من الساعة 8:30 صباحًا وحتى 4:00 عصرًا.

شركة أوراسكوم بيراميدز المهندس عمرو جزارين محافظة الجيزة الحرف اليدوية والتراثية صناعة الحرف اليدوية والتراثية أهرامات الجيزة

