إعلان

بغداد تستدعي السفير التركي احتجاجا على تصريحات هاكان فيدان

كتب : محمود الطوخي

10:57 م 11/02/2026

وزارة الخارجية العراقية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استدعت وزارة الخارجية العراقية، الأربعاء، السفير التركي لدى بغداد أنيل بورا إينان، لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية على خلفية تصريحات لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اعتبرتها بغداد "تدخلا سافرا" في شأنها الداخلي.

وعبر وكيل الوزارة للعلاقات الثنائية السفير محمد حسين بحر العلوم، عن استياء العراق من التصريحات المتداولة، مؤكدا أنها تمثل إساءة للعلاقات الودية وتجاوزا للأعراف الدبلوماسية.

وشدد بحر العلوم، على أن العراق "دولة مؤسسات ذات نظام سياسي ديمقراطي دستوري"، مشيرا إلى أن ملف قضاء سنجار وسائر المناطق العراقية هو "شأن وطني خالص" يرفض العراق فيه أي تدخل خارجي لفرض حلول أو استغلاله للتأثير سياسيا أو عسكريا.

في المقابل، برر السفير التركي تصريحات فيدان بأنها "فُهمت على نحو غير دقيق نتيجة ترجمة غير صحيحة"، موضحا أن الحديث كان يستهدف عناصر حزب العمال الكردستاني في العراق ولا علاقة له بالشأن الداخلي العراقي.

وأكد إينان، التزام تركيا باحترام سيادة العراق وعدم التدخل في شؤونه، متعهدا بنقل تحفظات بغداد إلى قيادته في أنقرة.

وكان هاكان فيدان، توقع في حوار متلفز حدوث "تغييرات قريبا" في مناطق سنجار ومخمور وقنديل، منتقدا سماح بغداد بتواجد حزب العمال على أراضيها.

وكشف فيدان، عن عقده قرابة 20 اجتماعا مع رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، معتبرا أن إنهاء ملف سنجار "عملية عسكرية بسيطة" تستغرق 3 أيام فقط في حال تنسيق التقدم البري للحشد مع العمليات الجوية التركية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الخارجية العراقية السفير التركي لدى بغداد وزير الخارجية التركي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

آخر مستجدات الحالة الصحية لمحمد الشيبي ظهير بيراميدز
رياضة محلية

آخر مستجدات الحالة الصحية لمحمد الشيبي ظهير بيراميدز
قصة أغرب شواطئ العالم.. البحر يختفي مرتين يوميا (صور)
علاقات

قصة أغرب شواطئ العالم.. البحر يختفي مرتين يوميا (صور)
حكم غيابي يُعرقل خروج المتهم بالتحرش بفتاة الأتوبيس.. دفاعه يكشف التفاصيل
حوادث وقضايا

حكم غيابي يُعرقل خروج المتهم بالتحرش بفتاة الأتوبيس.. دفاعه يكشف التفاصيل
"MBC مصر" تكشف بوستر جديد لبرنامج "رامز ليفل الوحش"
زووم

"MBC مصر" تكشف بوستر جديد لبرنامج "رامز ليفل الوحش"
لماذا سميت منطقة الكوربة بهذا الاسم؟- لن تتخيل أصلها
علاقات

لماذا سميت منطقة الكوربة بهذا الاسم؟- لن تتخيل أصلها

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان