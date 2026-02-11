بغداد تستدعي السفير التركي احتجاجا على تصريحات هاكان فيدان

استدعت وزارة الخارجية العراقية، الأربعاء، السفير التركي لدى بغداد أنيل بورا إينان، لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية على خلفية تصريحات لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اعتبرتها بغداد "تدخلا سافرا" في شأنها الداخلي.

وعبر وكيل الوزارة للعلاقات الثنائية السفير محمد حسين بحر العلوم، عن استياء العراق من التصريحات المتداولة، مؤكدا أنها تمثل إساءة للعلاقات الودية وتجاوزا للأعراف الدبلوماسية.

وشدد بحر العلوم، على أن العراق "دولة مؤسسات ذات نظام سياسي ديمقراطي دستوري"، مشيرا إلى أن ملف قضاء سنجار وسائر المناطق العراقية هو "شأن وطني خالص" يرفض العراق فيه أي تدخل خارجي لفرض حلول أو استغلاله للتأثير سياسيا أو عسكريا.

في المقابل، برر السفير التركي تصريحات فيدان بأنها "فُهمت على نحو غير دقيق نتيجة ترجمة غير صحيحة"، موضحا أن الحديث كان يستهدف عناصر حزب العمال الكردستاني في العراق ولا علاقة له بالشأن الداخلي العراقي.

وأكد إينان، التزام تركيا باحترام سيادة العراق وعدم التدخل في شؤونه، متعهدا بنقل تحفظات بغداد إلى قيادته في أنقرة.

وكان هاكان فيدان، توقع في حوار متلفز حدوث "تغييرات قريبا" في مناطق سنجار ومخمور وقنديل، منتقدا سماح بغداد بتواجد حزب العمال على أراضيها.

وكشف فيدان، عن عقده قرابة 20 اجتماعا مع رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، معتبرا أن إنهاء ملف سنجار "عملية عسكرية بسيطة" تستغرق 3 أيام فقط في حال تنسيق التقدم البري للحشد مع العمليات الجوية التركية.