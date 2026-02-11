إعلان

قرار قضائي جديد بشأن محاكمة 124 متهمًا بـ"الهيكل الإداري للإخوان"

كتب : صابر المحلاوي

09:24 م 11/02/2026

تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية إرهاب، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 124 متهمًا في القضية رقم 12924 لسنة 2024 جنايات التجمع، والمعروفة إعلاميًا بـ"الهيكل الإداري للإخوان بالتجمع"، لجلسة 24 مايو؛ للطلبات.

وجاء بأمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 1992 وحتى 11 أغسطس 2024، تولى المتهمون من الأول حتى التاسع عشر قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية، وذلك من خلال تولي قيادة الهيكل الإداري لجماعة الإخوان.

كما وُجهت للمتهمين من العشرين وحتى الأخير تهمة الانضمام إلى الجماعة محل الاتهام مع علمهم بأغراضها، فيما أُسندت لبعض المتهمين تهم تمويل الإرهاب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدائرة الثانية إرهاب محاكمة 124 متهم قضية الهيكل الإداري للإخوان تهم تمويل الإرهاب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"MBC مصر" تكشف بوستر جديد لبرنامج "رامز ليفل الوحش"
زووم

"MBC مصر" تكشف بوستر جديد لبرنامج "رامز ليفل الوحش"
بعد منع إقامته.. إخلاء سبيل المتهم بتنظيم حفل باسم "يوم في جزيرة إبستين"
حوادث وقضايا

بعد منع إقامته.. إخلاء سبيل المتهم بتنظيم حفل باسم "يوم في جزيرة إبستين"
"أوعى تبطل مقالب يا رامز".. كيف علق الجمهور على بوستر "رامز ليفل الوحش"؟
زووم

"أوعى تبطل مقالب يا رامز".. كيف علق الجمهور على بوستر "رامز ليفل الوحش"؟
وحدات من قوات البحرية التركية تصل الصومال.. ماذا يحدث؟
شئون عربية و دولية

وحدات من قوات البحرية التركية تصل الصومال.. ماذا يحدث؟
ملخص مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري
رياضة محلية

ملخص مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان