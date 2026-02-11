قرار قضائي جديد بشأن محاكمة 124 متهمًا بـ"الهيكل الإداري للإخوان"

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية إرهاب، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 124 متهمًا في القضية رقم 12924 لسنة 2024 جنايات التجمع، والمعروفة إعلاميًا بـ"الهيكل الإداري للإخوان بالتجمع"، لجلسة 24 مايو؛ للطلبات.

وجاء بأمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 1992 وحتى 11 أغسطس 2024، تولى المتهمون من الأول حتى التاسع عشر قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية، وذلك من خلال تولي قيادة الهيكل الإداري لجماعة الإخوان.

كما وُجهت للمتهمين من العشرين وحتى الأخير تهمة الانضمام إلى الجماعة محل الاتهام مع علمهم بأغراضها، فيما أُسندت لبعض المتهمين تهم تمويل الإرهاب.