إعلان

النائب العام يستقبل وفدًا من النيابة العامة الليبية لتعزيز التعاون المشترك

كتب : أحمد أبو النجا

05:28 م 11/02/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    النائب العام يستقبل وفدًا من النيابة العامة الليبية (1)
  • عرض 7 صورة
    النائب العام يستقبل وفدًا من النيابة العامة الليبية (4)
  • عرض 7 صورة
    النائب العام يستقبل وفدًا من النيابة العامة الليبية (6)
  • عرض 7 صورة
    النائب العام يستقبل وفدًا من النيابة العامة الليبية (3)
  • عرض 7 صورة
    النائب العام يستقبل وفدًا من النيابة العامة الليبية (7)
  • عرض 7 صورة
    النائب العام يستقبل وفدًا من النيابة العامة الليبية (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد أبوالنجا:

استقبل المستشار محمد شوقي، النائب العام، وفدًا من مركز البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة الليبية، بحضور عدد من قيادات النيابة العامة المصرية، وذلك في إطار دعم أواصر التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وشملت الزيارة جولة داخل معهد البحوث الجنائية والتدريب، اطّلع خلالها الوفد الليبي على آليات العمل وبرامج التدريب المتبعة، كما حضر جانبًا من فعاليات دورة تدريبية لطلاب القانون بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وتعرّف على عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين النيابتين.

وعلى هامش الزيارة، استضاف المعهد صالونًا ثقافيًا مشتركًا تناول العلاقة بين الثقافة والقانون، أدار جلساته المستشار علي مختار، المدير التنفيذي للمعهد، بمشاركة نخبة من رجال القضاء وأساتذة القانون من مصر وليبيا، حيث دار نقاش علمي حول التأثير المتبادل بين الثقافة والقانون والقضاء ودور كل منها في دعم الآخر.

وشهدت الفعاليات حضور عدد من قيادات وأعضاء النيابة العامة، إلى جانب مثقفين وإعلاميين وطلاب قانون.

وأكدت النيابة العامة أن هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات المؤسسية بين النيابتين المصرية والليبية، وحرص الجانبين على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات القانونية والتدريبية والثقافية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المستشار محمد شوقي النائب العام وفد من النيابة العامة الليبية قيادات النيابة العامة المصرية البحوث الجنائية بالنيابة العامة الليبية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

برلمانية الوفد ترفض التشكيل الوزاري الجديد: لا يمثل الحد الأدنى من التغيير
أخبار مصر

برلمانية الوفد ترفض التشكيل الوزاري الجديد: لا يمثل الحد الأدنى من التغيير
ملخص مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري
رياضة محلية

ملخص مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري
رمضان 2026| صور جديدة من كواليس "علي كلاي"
زووم

رمضان 2026| صور جديدة من كواليس "علي كلاي"
رياح مثيرة للرمال والأتربة بهذه المناطق.. توقعات حالة طقس الخميس
أخبار مصر

رياح مثيرة للرمال والأتربة بهذه المناطق.. توقعات حالة طقس الخميس
بعد 15 عاماً.. الإعدام لمتهم شارك في مجزرة راح ضحيتها 11 شخصاً بالمنيا
أخبار المحافظات

بعد 15 عاماً.. الإعدام لمتهم شارك في مجزرة راح ضحيتها 11 شخصاً بالمنيا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

القابضة للمياه: وقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع الجمعة المقبل لتحديثات فنية
الفريق أشرف سالم وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي
الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الأربعاء