كتب- أحمد أبوالنجا:

استقبل المستشار محمد شوقي، النائب العام، وفدًا من مركز البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة الليبية، بحضور عدد من قيادات النيابة العامة المصرية، وذلك في إطار دعم أواصر التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وشملت الزيارة جولة داخل معهد البحوث الجنائية والتدريب، اطّلع خلالها الوفد الليبي على آليات العمل وبرامج التدريب المتبعة، كما حضر جانبًا من فعاليات دورة تدريبية لطلاب القانون بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وتعرّف على عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين النيابتين.

وعلى هامش الزيارة، استضاف المعهد صالونًا ثقافيًا مشتركًا تناول العلاقة بين الثقافة والقانون، أدار جلساته المستشار علي مختار، المدير التنفيذي للمعهد، بمشاركة نخبة من رجال القضاء وأساتذة القانون من مصر وليبيا، حيث دار نقاش علمي حول التأثير المتبادل بين الثقافة والقانون والقضاء ودور كل منها في دعم الآخر.

وشهدت الفعاليات حضور عدد من قيادات وأعضاء النيابة العامة، إلى جانب مثقفين وإعلاميين وطلاب قانون.

وأكدت النيابة العامة أن هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات المؤسسية بين النيابتين المصرية والليبية، وحرص الجانبين على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات القانونية والتدريبية والثقافية.