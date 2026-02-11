إعلان

بعد منع إقامته.. إخلاء سبيل المتهم بتنظيم حفل باسم "يوم في جزيرة إبستين" بالقاهرة 

كتب : أحمد عادل

06:22 م 11/02/2026

المتهم

كتب- أحمد عادل:
قررت النيابة العامة بالقاهرة، إخلاء سبيل المتهم بتنظيم حفل باسم "يوم في جزيرة إبستين" في أحد الملاهي، بكفالة مالية على ذمة التحقيقات.
وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، كشفت ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضررت خلاله إحدى السيدات من إعلان ترويجي لحفل يحمل مسمى "يوم في جزيرة إبستين"، كان مقررًا إقامته يوم 10 الجاري داخل أحد الملاهي الليلية بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة.
وقالت الوزارة في بيان لها، إنه تبين من الفحص أن الإعلان تضمّن دخول الفتيات مجانًا، في ظل مسمى غير ملائم وغموض بالإجراءات التنظيمية، وبمراجعة الجهات المختصة تبيّن أن الحفل جرى الإعلان عنه دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.
وأسفرت التحريات عن ضبط القائم على تنظيم الحفل، وهو منظم حفلات مقيم بالقاهرة، كما جرى التنسيق مع الجهات المعنية لمنع إقامة الحفل نهائيًا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

