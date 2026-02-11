النائب العام يستقبل وفدًا من النيابة العامة الليبية لتعزيز التعاون المشترك

كتب- أحمد أبو النجا:

عقدت وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشارة بريهان محسن، اليوم الأربعاء بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، جلسة نقاشية بعنوان: "استثمارك اليومي... قهوة ولا سهم؟"، كمبادرة أطلقها المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية بالتعاون مع البورصة المصرية، بمشاركة 300 عضو من أعضاء النيابة الإدارية والجهات والهيئات القضائية من مختلف الدرجات القضائية، وذلك تحت رعاية معالي المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وأوضح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن الجلسة تأتي لتوضيح كيفية تحويل المبالغ المالية الصغيرة، مثل تكلفة فنجان قهوة، إلى استثمارات مدروسة وطويلة الأجل من خلال الوعي المالي والاستمرارية، ومعرفة الفرص الاستثمارية المختلفة، بما في ذلك الخيارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حسب ما صرحت به المستشارة الدكتورة ماريان قلدس، المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري، وعضو مجلس النواب والمجلس القومي للمرأة.

وفي كلمتها، رحبت المستشارة بريهان محسن بالمستشارة الدكتورة ماريان قلدس، وأعضاء المركز، وممثلي البورصة المصرية، وبالحضور، منقولة تحيات معالي المستشار محمد الشناوي. وأكدت على أهمية الجلسة في التعريف بأهمية الاستثمار كركيزة لدعم الاقتصاد الوطني، تحقيقًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، معربة عن تقديرها للتعاون مع المركز المصري للتحكيم الاختياري والبورصة المصرية، وتكامل أدوارهما في ضمان بيئة استثمارية آمنة وعادلة، وفي ضوء الدور الحيوي للنيابة الإدارية في مكافحة الفساد وحماية المال العام.

وتضمن برنامج الجلسة نقاشًا تفاعليًا مع نخبة من الخبراء والمتخصصين في الاستثمار وأسواق المال، وهم: د/ عبد الحميد إمام عبد الحميد – مدير إدارة الأبحاث والاستراتيجيات بشركة "بايونيرز" لتداول الأوراق المالية والسندات، ود/ محمد شعراوي – العضو المنتدب للتطوير والتدريب بشركة "أسطول" لتداول الأوراق المالية، وأ/ هاني حمدي – العضو المنتدب لشركة "مباشر"، وأ/ أحمد مرشد – المدير العام لإدارة الثروات بشركة "بكره" القابضة.

وفي ختام فعاليات اليوم، تم تسليم الحضور شهادات المشاركة في الجلسة النقاشية.