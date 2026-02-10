لزيادة الأجرة.. ضبط سائق "ميكروباص" لتجزئة خط السير بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة ميكروباص بتحميل الركاب وتجزيء خط السير بهدف زيادة الربح المادي بالشرقية.

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء أنه بعد الفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط السيارة الميكروباص الظاهرة في مقطع الفيديو ("سارية التراخيص")، وقائدها (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق).

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.