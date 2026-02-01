عراقجي: مستعدون للحرب في حال فشل المفاوضات والصراع سيتجاوز حدود إيران

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن القيادات الإيرانية واثقة من إمكانية التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأوضح عراقجي في تصريحات لموقع "سي إن إن" اليوم الأحد، أن طهران فقدت الثقة بواشنطن كشريك تفاوضي لكن هناك تبادل رسائل عبر دول صديقة وهو الأمر الذي يسهل إجراء محادثات مثمرة.

وشدد وزير الخارجية الإيراني، على ضرورة أن تنصب المحادثات على قدرات إيران النووية، قائلا: "دعونا لا نتحدث عن أمور مستحيلة ولا نضيع الفرصة".

وأشار عراقجي إلى أن التوصل لاتفاق عادل ومنصف يضمن عدم امتلاك إيران أسلحة نووية أمر قابل للتحقق حتى في فترة وجيزة.

وذكر عراقجي، أن طهران تتوقع رفع العقوبات الأمريكية واحترام حقها في مواصلة تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية.

وأضاف وزير خارجية إيران: "أن مستعدون للحرب في حال فشل المفاوضات والصراع سيتجاوز حدود إيران على الأرجح".

وأكد عراقجي أن الحرب ستكون كارثة على الجميع والقواعد الأمريكية في المنطقة ستكون أهدافا.