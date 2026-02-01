إعلان

السيطرة على حريق بمدخنة مطعم داخل مركب سياحي بكورنيش النيل

كتب : علاء عمران

04:20 م 01/02/2026 تعديل في 04:21 م

حريق بمدخنة مطعم داخل مركب سياحي بكورنيش النيل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق نشب داخل مدخنة مطعم بأحد المراكب السياحية بكورنيش النيل، دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات القاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مركب على كورنيش النيل، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتم الدفع بسيارات إطفاء ولنش إطفاء تابعين للحماية المدنية بالقاهرة، وتبين نشوب حريق في مدخنة مطعم بالطابق الثالث بالمركب، وجرى فرض كردون أمني حول الباخرة، وتمت السيطرة على النيران ومنع امتدادها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مركب سياحي كورنيش النيل الحماية المدنية حريق

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

المركزي يوجه البنوك باستثناء حالات من زيادة فائدة مبادرتي التمويل العقاري
أخبار البنوك

المركزي يوجه البنوك باستثناء حالات من زيادة فائدة مبادرتي التمويل العقاري
نوع توابل أغلى من الذهب.. كنز في مطبخك يقوي قلبك ويعالج القولون ويخفض السكر
نصائح طبية

نوع توابل أغلى من الذهب.. كنز في مطبخك يقوي قلبك ويعالج القولون ويخفض السكر
بعد تحقيقها مبيعات غير مسبوقة.. تعرف على أرخص سيارات ميني الجديدة بمصر
أخبار السيارات

بعد تحقيقها مبيعات غير مسبوقة.. تعرف على أرخص سيارات ميني الجديدة بمصر
أشرف زكي يوضح حقيقة التحقيق مع محمود السراج بعد أزمة المنشورات المسيئة لمصر
زووم

أشرف زكي يوضح حقيقة التحقيق مع محمود السراج بعد أزمة المنشورات المسيئة لمصر
واقعة مؤسفة.. بيان لنقابة القراء بشأن مشادة بين قارئ ومقدم عزاء بالقليوبية
أخبار مصر

واقعة مؤسفة.. بيان لنقابة القراء بشأن مشادة بين قارئ ومقدم عزاء بالقليوبية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"مركز الفلك" يحدد رسميا موعد شهر رمضان 2026
المركزي يطلق خدمة المدفوعات اللاتلامسية بـ"الموبايل والتابلت" لأول مرة
لأول مرة منذ 7 أكتوبر.. إعلام عبري: فتح معبر رفح اليوم أمام حركة المشاة