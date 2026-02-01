السيطرة على حريق بمدخنة مطعم داخل مركب سياحي بكورنيش النيل

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق نشب داخل مدخنة مطعم بأحد المراكب السياحية بكورنيش النيل، دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات القاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مركب على كورنيش النيل، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتم الدفع بسيارات إطفاء ولنش إطفاء تابعين للحماية المدنية بالقاهرة، وتبين نشوب حريق في مدخنة مطعم بالطابق الثالث بالمركب، وجرى فرض كردون أمني حول الباخرة، وتمت السيطرة على النيران ومنع امتدادها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.